В Татарстане увеличили финансирование нацпроектов

В Татарстане увеличили финансирование национальных проектов, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики.

На реализацию нацпроектов в 2019—2021 годах будет выделено 52,1 млрд рублей, в том числе 34,1 млрд из федерального бюджета и 18 млрд — из республиканского.

«Принято решение увеличить софинансирование национальных проектов на 7,4 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на реализацию национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», — заявил глава ведомства Фарид Абдулганиев.

Дополнительное финансирование из регионального бюджета в 2019 году составит 2,4 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 133 млрд рублей выделили для реализации нацпроектов в Подмосковье.