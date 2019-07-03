Более 133 млрд рублей выделили для реализации нацпроектов в Подмосковье

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Московская область реализует 11 национальных проектов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Более 133 млрд рублей выделили для реализации нацпроектов в Подмосковье
  • РИА Новости

Глава региона Андрей Воробьёв принял участие в заседании президиума совета при президенте России, которое было посвящено реализации нацпроектов в субъектах.

По словам Воробьёва, в этом году на эти цели предусмотрено более 133 млрд рублей. Из них 15,2 млрд — федеральные средства, 118 млрд — из областного бюджета.

Со своей стороны, врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер заявил, что на 86% бюджета нацпроектов уже подписаны контракты.

«Средства, по которым необходимо обеспечить заключение контрактов и договоров, составляют 2,627 млрд рублей, из них уже заключено контрактов на сумму 2,275 млрд рублей, или 86,6% от общего объёма», — сказал он. Об этом сообщает RIA56.

Как добавил Паслер, реализация нацпроектов в Оренбуржье идёт динамично.

Ранее стало известно, что на реализацию нацпроектов в Татарстане намерены направить 44,6 млрд рублей за три года.

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