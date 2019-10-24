Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

Списав африканским странам долги, Россия открыла путь для работы своих компаний в Африке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка», — цитирует его РИА Новости.

Песков добавил, что «долги эти эфемерные, невозвратные, зато сейчас расчистилось целое поле». Теперь же, сказал он, российские компании имеют возможность работать, платить «большие налоги, в том числе в российский бюджет», а также создавать занятость.

«Экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что списание долгов было сделано давно и это не результат последних нескольких дней.

Так, Всемирный банк и МВФ инициировали программу по облегчению долгового бремени стран Африки в 1996 году, и Россия присоединилась к этой инициативе.

«Потом в 2006 году было постановление правительства, и тогда эти долги были списаны», — уточнил он.

23 октября сообщалось, что общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд.

При этом 24 октября стало известно, что в ходе экономического форума Россия — Африка заключены соглашения на сумму более 800 млрд рублей, а Россия в ближайшие годы вдвое увеличит поставки продовольственной продукции в страны Африки.

Директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы сотрудничества России и стран Африки.