В РАН оценили перспективы сотрудничества России и стран Африки
- Sergey Smirnov
- globallookpress.com
«Мы заинтересованы в стратегическом развитии наших отношений», — заявила она.
По её мнению, самое перспективное сотрудничество — в ресурсной сфере, но есть и новые возможности, в том числе в технологиях, инфраструктурных проектах, медицине, гуманитарной деятельности.
Ранее Nation News сообщал, что в рамках культурной программы экономического форума Россия — Африка 24 октября в Сочи состоится гала-концерт.