В РАН оценили перспективы сотрудничества России и стран Африки

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Директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы сотрудничества России и стран Африки.
В РАН оценили перспективы сотрудничества России и стран Африки
  • Sergey Smirnov
  • globallookpress.com

«Мы заинтересованы в стратегическом развитии наших отношений», — заявила она.

По её мнению, самое перспективное сотрудничество — в ресурсной сфере, но есть и новые возможности, в том числе в технологиях, инфраструктурных проектах, медицине, гуманитарной деятельности.

Ранее Nation News сообщал, что в рамках культурной программы экономического форума Россия — Африка 24 октября в Сочи состоится гала-концерт.

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