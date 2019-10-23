В РАН оценили перспективы сотрудничества России и стран Африки

Директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы сотрудничества России и стран Африки.

«Мы заинтересованы в стратегическом развитии наших отношений», — заявила она.

По её мнению, самое перспективное сотрудничество — в ресурсной сфере, но есть и новые возможности, в том числе в технологиях, инфраструктурных проектах, медицине, гуманитарной деятельности.

Ранее Nation News сообщал, что в рамках культурной программы экономического форума Россия — Африка 24 октября в Сочи состоится гала-концерт.