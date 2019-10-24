Россия увеличит вдвое поставки продовольствия в Африку

Заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин в ходе экономического форума Россия — Африка заявил, что Россия в ближайшие годы вдвое увеличит поставки продовольственной продукции в страны Африки.

«Потенциал взаимной торговли далеко не исчерпан: в ближайшие годы планируется удвоить поставки сельхозпродукции на континент. В денежном выражении показатель может вырасти более чем на $5 млрд», — приводит Минсельхоз слова Левина.

Он отметил, что Россия рассматривает Африку как надежного партнёра для конструктивного сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что соглашения на сумму более 800 млрд рублей заключены в ходе экономического форума Россия — Африка.