Россия увеличит вдвое поставки продовольствия в Африку
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- РИА Новости
«Потенциал взаимной торговли далеко не исчерпан: в ближайшие годы планируется удвоить поставки сельхозпродукции на континент. В денежном выражении показатель может вырасти более чем на $5 млрд», — приводит Минсельхоз слова Левина.
Он отметил, что Россия рассматривает Африку как надежного партнёра для конструктивного сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что соглашения на сумму более 800 млрд рублей заключены в ходе экономического форума Россия — Африка.