Россия увеличит вдвое поставки продовольствия в Африку

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Заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин в ходе экономического форума Россия — Африка заявил, что Россия в ближайшие годы вдвое увеличит поставки продовольственной продукции в страны Африки.
Россия увеличит вдвое поставки продовольствия в Африку
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Потенциал взаимной торговли далеко не исчерпан: в ближайшие годы планируется удвоить поставки сельхозпродукции на континент. В денежном выражении показатель может вырасти более чем на $5 млрд», — приводит Минсельхоз слова Левина. 

Он отметил, что Россия рассматривает Африку как надежного партнёра для конструктивного сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что соглашения на сумму более 800 млрд рублей заключены в ходе экономического форума Россия — Африка.

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