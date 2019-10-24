На форуме Россия — Африка заключены соглашения на 800 млрд рублей
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- РИА Новости
«На сегодняшний день общая сумма подписанных соглашений — более 800 млрд рублей», — цитирует Кобякова Интерфакс.
По его словам, в мероприятии приняли участие более сотни иностранных государств и территорий, при этом не только африканских. Так, своих представителей направили США, Великобритания, Франция, Австралия и Канада.
В общей сложности на форум приехали более шести тысяч человек, отметил он.
Форум проходит в Сочи. 24 октября российский лидер Владимир Путин принял участие в пленарном заседании.