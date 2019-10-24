На форуме Россия — Африка заключены соглашения на 800 млрд рублей

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Соглашения на сумму более 800 млрд рублей заключены в ходе экономического форума Россия — Африка. Об этом сообщил советник российского президента Антон Кобяков.
На форуме Россия — Африка заключены соглашения на 800 млрд рублей
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«На сегодняшний день общая сумма подписанных соглашений — более 800 млрд рублей», — цитирует Кобякова Интерфакс.

По его словам, в мероприятии приняли участие более сотни иностранных государств и территорий, при этом не только африканских. Так, своих представителей направили США, Великобритания, Франция, Австралия и Канада.

В общей сложности на форум приехали более шести тысяч человек, отметил он.

Форум проходит в Сочи. 24 октября российский лидер Владимир Путин принял участие в пленарном заседании.

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