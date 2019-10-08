Новак прокомментировал ситуацию с ограничением «Газпрома» по OPAL
- РИА Новости
«Я уверен: не сегодня, так завтра по мере развития юридических процессов в части газопровода OPAL всё вернётся на место и этот газопровод будет использоваться в полном объёме», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, глава Минэнерго назвал решение европейского суда политически мотивированным.
В середине сентября в Германии заявили, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частичного вытеснения России с рынка природного газа.
10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования OPAL.
В соответствии с ним российская компания имела исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и могла приобрести ещё 40% на аукционах.
Подробнее — в материале RT.