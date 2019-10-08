Новак прокомментировал ситуацию с ограничением «Газпрома» по OPAL

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Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в том, что ситуация с ограничением объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL «вернётся на место» и газопровод будет использоваться в полном объёме.
Новак прокомментировал ситуацию с ограничением «Газпрома» по OPAL
  • РИА Новости

«Я уверен: не сегодня, так завтра по мере развития юридических процессов в части газопровода OPAL всё вернётся на место и этот газопровод будет использоваться в полном объёме», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, глава Минэнерго назвал решение европейского суда политически мотивированным. 

В середине сентября в Германии заявили, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частичного вытеснения России с рынка природного газа.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования OPAL.

В соответствии с ним российская компания имела исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и могла приобрести ещё 40% на аукционах.

Подробнее — в материале RT.

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