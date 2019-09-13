OPAL ограничит доступ «Газпрома» к мощностям утром 14 сентября

Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Opal Gastransport GmbH & Co. KG ограничит использование частично регулируемых пропускных мощностей... 14 сентября 2019 года в 6:00 утра по центральноевропейскому времени (7:00 мск)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно постановлению Федерального сетевого агентства ФРГ, оператор обязан прекратить использование «Газпромом» мощностей в объёме 15,86 млн кВт/ч.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования OPAL.

В соответствии с ним российская компания имела исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и могла приобрести ещё 40% на аукционах.

Подробнее — в материале RT.