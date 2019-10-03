В Сбербанке назвали некорректными сообщения об утечке 60 млн записей

В Сбербанке назвали сообщения СМИ об утечке 60 млн записей некорректными. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя банка.

«После продолжения расследования мы выдвинули несколько версий, в том числе стали отрабатывать информацию, связанную с тем, что около 60 млн карт находятся в открытом доступе, предлагаются к продаже. Данную информацию мы подтвердить не можем, такой информацией не располагаем, даже можем подтвердить, что она несколько некорректная из-за многочисленных несовпадений», — заявили в Сбербанке.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что персональные данные клиентов Сбербанка оказались на чёрном рынке, а «продавцы» заявляют, что у них в распоряжении находятся данные о 60 млн кредитных карт.

При этом указывалось, что «потенциальным покупателям» продавец предлагает пробный фрагмент базы из 200 строк.

В свою очередь, Сбербанк сообщил о начале служебного расследования в связи с возможной утечкой персональных данных 200 владельцев кредитных карт. Позднее в банке назвали действия одного из сотрудников с правами администратора основной версией произошедшего.

Также Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор в связи с инцидентом.

Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.