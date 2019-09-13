Китай освободит от повышения пошлин часть агропродукции из США

Комитет по тарифам и сборам Госсовета КНР намерен освободить от введения дополнительных таможенных пошлин ряд сельскохозяйственных товаров из США.

Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что, в частности, от повышения пошлин освободят соевые бобы и свинину.

Ранее Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышения пошлин на данную продукцию.

При этом 7 сентября СМИ сообщили, что китайские власти намерены купить небольшое количество сельскохозяйственной продукции у США.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.