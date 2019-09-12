Трамп ожидает от Китая закупок «огромных объёмов» сельхозпродукции
- Reuters
«Ожидается, что Китай будет закупать огромные объёмы нашей сельскохозяйственной продукции», — заявил Трамп.
Ранее Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышения пошлин на данную продукцию.
При этом 7 сентября СМИ сообщили, что китайские власти намерены купить небольшое количество сельскохозяйственной продукции у США.
В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.