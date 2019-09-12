Трамп ожидает от Китая закупок «огромных объёмов» сельхозпродукции

Американский президент Дональд Трамп ожидает, что Китай начнёт закупать у Соединённых Штатов «огромные объёмы» сельскохозяйственной продукции. Об этом он написал в Twitter.

«Ожидается, что Китай будет закупать огромные объёмы нашей сельскохозяйственной продукции», — заявил Трамп.

Ранее Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышения пошлин на данную продукцию.

При этом 7 сентября СМИ сообщили, что китайские власти намерены купить небольшое количество сельскохозяйственной продукции у США.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.