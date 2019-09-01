В Аргентине приняли решение ввести валютный контроль.

Об этом сообщает AFP.

«Аргентина вводит валютный контроль, чтобы успокоить рынки», — пишет агентство.

#BREAKING Argentina imposes exchange controls to calm markets pic.twitter.com/dVVAj96FwZ — AFP news agency (@AFP) 1 сентября 2019 г.

Ранее индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта. Вскоре после этого Николас Духовны подал в отставку с поста главы Минфина страны, а его место занял Эрнан Лакунса.

29 августа Лакунса сообщил, что Аргентина намерена на следующей неделе начать переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга.

Подробнее об аргентинском кризисе — в материале RT.