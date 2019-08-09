Сбербанк снизит ставку по ипотеке для многодетных семей до 5%

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Сбербанк снизит ставку по льготной ипотеке с господдержкой для многодетных семей до 5%, заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для многодетных семей до 5%
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

«На следующей неделе мы продолжим снижение ставок, в частности по ипотечным продуктам с господдержкой. По ипотеке для семей с детьми — это специальная субсидированная программа государственной поддержки, о которой говорил президент России, — ставка составит 5% от ранее установленной в 6%», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке.

3 июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.

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