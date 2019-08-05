Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке
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- РИА Новости
«Снижение составит до 0,7 п. п. на основную линейку продуктов ипотечного кредитования», — приводит ТАСС сообщение.
В банке пояснили, что «теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%».
В конце мая в Сбербанке заявили, что снижают ставки по ипотеке на 0,3—0,6 п. п.
3 июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.