Эксперт по энергетике оценил призыв Nord Stream 2 AG к суду ЕС

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT обращение компании— оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG в суд Европейского союза.

Как указывается в обращении, в Nord Stream 2 AG считают, что поправки к Газовой директиве ЕС должны быть аннулированы из-за дискриминации.

По словам Юшкова, всем очевидно, что данные поправки были направлены исключительно против «Северного потока — 2».

«Де-факто это санкции, просто европейцы боятся их так называть и выдают это за изменение своего законодательства. Никакой конкуренции в море возникнуть не может. Они прекрасно понимают, что по закону об экспорте газа в Российской Федерации экспортёром трубопроводного газа может быть только одна компания с собственной газотранспортной системой — «Газпром», — пояснил эксперт.

Он добавил, что такие решения подрывают инвестиционный климат.

«Из-за того, что это ограничение вводится после того, как было принято инвестиционное решение и деньги вложены в строительство «Северного потока—2», получается, что инвесторы приходят, вкладывают свои деньги, потом ЕС делает что-то, что меняет экономику проекта», — отметил Юшков.

По его мнению, претензии к данным поправкам вполне обоснованы.

«Я думаю, что как минимум рассмотрение этой заявки должно пройти», — заключил Юшков.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры в отношении проекта «Северный поток — 2».

4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве. Они касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».

Как отмечается, среди таких правил — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а также анбандлинг, когда компании запрещено добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.