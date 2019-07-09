Совет ЕС рекомендовал кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС официально рекомендовал кандидатуру руководителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка.

«Совет утвердил официальную рекомендацию назначить Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ», — говорится в заявлении по итогам заседания Совета ЕС, которое приводит ТАСС.

Теперь кандидатуру Лагард должны утвердить в Совете управляющих ЕЦБ и Европейском парламенте.

Ожидается, что окончательное решение будет принято Европейским советом в октябре.

Ранее Лагард объявила о приостановке обязанностей директора-распорядителя МВФ на период согласования её кандидатуры на пост главы ЕЦБ.

2 июля Европейский совет в ходе саммита выдвинул кандидатов на посты глав Еврокомиссии, европейской дипломатии и Европейского центрального банка.