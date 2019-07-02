Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

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Председатель Европейского совета Дональд Туск в своём микроблоге в Twitter сообщил, что Европейский совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур.
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
  • Reuters

«Европейский совет договорился о будущем руководстве институтов ЕС», — написал Туск.

Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.

Также Европейский совет одобрил кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.

Ранее сообщалось, что Европарламент намерен выбрать нового спикера 3 июля.

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