Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
- Reuters
«Европейский совет договорился о будущем руководстве институтов ЕС», — написал Туск.
Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Также Европейский совет одобрил кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Ранее сообщалось, что Европарламент намерен выбрать нового спикера 3 июля.