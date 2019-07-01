Европарламент намерен выбрать нового спикера 3 июля

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Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что Европарламент намерен выбрать себе нового спикера 3 июля.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, выборы должны пройти вне зависимости от результата саммита ЕС, на котором должны быть согласованы кандидаты на посты глав Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС.

«Выбор главы Европарламента полностью независим от Евросовета. Другими словами, ЕП будет выбирать вне зависимости от того, что решает Евросовет, будь то соглашение или отсутствие соглашения», — сказал он.

Ранее Евроскептики в Европейском парламенте выступили против продления антироссийских санкций.

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