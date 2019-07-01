Европарламент намерен выбрать нового спикера 3 июля
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, выборы должны пройти вне зависимости от результата саммита ЕС, на котором должны быть согласованы кандидаты на посты глав Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС.
«Выбор главы Европарламента полностью независим от Евросовета. Другими словами, ЕП будет выбирать вне зависимости от того, что решает Евросовет, будь то соглашение или отсутствие соглашения», — сказал он.
Ранее Евроскептики в Европейском парламенте выступили против продления антироссийских санкций.