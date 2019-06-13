Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций

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Новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» не видит смысла в продлении антироссийских санкций, заявил её представитель, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен.
Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций
  • Reuters

«Нет, мы не видим смысла в продлении антироссийских санкций», — цитирует политика РИА Новости.

По его словам, лучше занять прагматический подход, чтобы иметь хорошее взаимодействие с Россией.

Ранее премьер-министр федеральной земли ФРГ Нижняя Саксония Штефан Вайль призвал снять санкции с России.

В конгрессе США подготовили отчёт по итогам выборов в ЕП, в котором утверждается, что укрепление позиций евроскептиков может повлиять на отношения Брюсселя с Вашингтоном.

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