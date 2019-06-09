В конгрессе США оценили усиление евроскептиков на выборах в Европарламент

Исследовательская служба конгресса США подготовила отчёт по итогам выборов в Европейский парламент, в котором утверждается, что укрепление позиций евроскептиков в Европарламенте может повлиять на функционирование ЕС и отношения Брюсселя с Вашингтоном.

«По мнению ряда аналитиков, усиление партий так называемых евроскептиков (то есть противников и критиков ЕС) может отразиться на функционировании Европарламента, Евросоюза и отношениях между США и ЕС», — говорится в отчёте, с текстом которого ознакомился RT.

Американские аналитики в своём отчёте задаются вопросом, смогут ли евроскептики объединиться, чтобы блокировать законы или «препятствовать» разработке политики Евросоюза. Они отмечают, что в предыдущем составе было сложно сформировать сплочённую оппозицию из-за разных взглядов, включая отношение к России.

Также специалисты полагают, что евроскептики могут изменить существующий курс Брюсселя относительно расширения ЕС, если им удастся заручиться поддержкой сторонников евроинтеграции и европейских лидеров.

«Если евроскептикам в Европейском парламенте удастся подтолкнуть лидеров Евросоюза или политические группы, настроенные в пользу ЕС, занять схожие позиции, они могут добиться смены курса по определённым вопросам, таким как расширение Евросоюза», — сообщается в отчёте.

Подробнее об отчёте и комментарии экспертов — в материале RT.