В конгрессе США оценили усиление евроскептиков на выборах в Европарламент
- Reuters
«По мнению ряда аналитиков, усиление партий так называемых евроскептиков (то есть противников и критиков ЕС) может отразиться на функционировании Европарламента, Евросоюза и отношениях между США и ЕС», — говорится в отчёте, с текстом которого ознакомился RT.
Американские аналитики в своём отчёте задаются вопросом, смогут ли евроскептики объединиться, чтобы блокировать законы или «препятствовать» разработке политики Евросоюза. Они отмечают, что в предыдущем составе было сложно сформировать сплочённую оппозицию из-за разных взглядов, включая отношение к России.
Также специалисты полагают, что евроскептики могут изменить существующий курс Брюсселя относительно расширения ЕС, если им удастся заручиться поддержкой сторонников евроинтеграции и европейских лидеров.
«Если евроскептикам в Европейском парламенте удастся подтолкнуть лидеров Евросоюза или политические группы, настроенные в пользу ЕС, занять схожие позиции, они могут добиться смены курса по определённым вопросам, таким как расширение Евросоюза», — сообщается в отчёте.
Подробнее об отчёте и комментарии экспертов — в материале RT.