Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ

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Кристин Лагард приостановила исполнение обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с согласованием её кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.
Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ
  • Reuters

«Для меня большая честь быть номинированной на пост президента ЕЦБ. В свете этого и по рекомендации Комитета по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ на период выдвижения кандидатов», — написала Лагард в Twitter.

Ранее лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур.

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