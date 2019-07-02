Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ

Кристин Лагард приостановила исполнение обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с согласованием её кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.

«Для меня большая честь быть номинированной на пост президента ЕЦБ. В свете этого и по рекомендации Комитета по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ на период выдвижения кандидатов», — написала Лагард в Twitter.

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period. — Christine Lagarde (@Lagarde) 2 июля 2019 г.

Ранее лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур.