Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в поставках грузовиков в Китай

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе делового форума «Татарстан—Хэйлунцзян» в Харбине заявил, что республика заинтересована в экспорте в Китай своих грузовых автомобилей, вертолётов и медицинских инструментов.

«Республика Татарстан придаёт большое значение развитию взаимодействия с Китаем... Мы заинтересованы в продвижении своей продукции на китайский рынок, это и грузовые автомобили, и вертолёты, и суда..., медицинские инструменты», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин будут развивать практику расчётов в нацвалютах.

В свою очередь, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил тренд на отказ от расчётов в долларах.