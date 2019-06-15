Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай

Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.

«Это довольно сложный вопрос (по ввозу свинины. — RT), ведутся переговоры, и понятно, что есть обоюдный интерес к этой товарной группе, но надо подождать. Китай никогда не торопится, и, возможно, это правильно, когда речь идёт о таких стратегических вопросах», — заявил Инюшин, отвечая на вопрос о том, известно ли, когда Китай откроет свой рынок для свинины из России.

При этом он отметил, что за последние два года «начались поставки российского замороженного мяса птицы, потом начались поставки молока, совсем недавно были подписаны протоколы по поставкам еще одного крайне важного вида продукции — соевого шрота».

Инюшин подчеркнул, что это «означает, что увеличиваются поставки не только сырья, но и уже переработанной продукции».

В мае Россельхознадзор добился от властей Гонконга решения о возможности начала поставок российской свинины и говядины.