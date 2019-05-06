Гонконг дал разрешение на поставку российской свинины и говядины

Россельхознадзор добился от властей Гонконга решения о возможности начала поставок российской свинины и говядины. Как отметили в ведомстве, этому предшествовало более четырёх лет переговоров.

«В настоящее время право поставок указанной продукции получили три предприятия по производству говядины и говяжьих субпродуктов и 23 предприятия по производству свинины и свиных субпродуктов. Из рынков стран Юго-Восточной Азии гонконгский стал первым, куда будут осуществляться поставки свинины из России», — отметили в Россельхознадзоре.

Продукция может начать поставляться в Гонконг незамедлительно.

Ранее посол Китая Ли Хуэй назвал условия увеличения товарооборота с Россией до $200 млрд.