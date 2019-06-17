Китай заинтересован в закупке у России большого количества куриных лапок

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Китайские компании заинтересованы в закупке у российских производителей куриных лапок в больших объёмах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

«Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтёков, и они хотят покупать достаточно большие объёмы», — уточнил он.

При этом Мурзенок отметил несколько существующих в рассматриваемой области проблем, в частности, то, что ни одна фабрика не производит такого количества интересующего китайскую сторону продукта, а также то, что «в России сейчас нет такого большого количества специальных вагонов, чтобы перевозить эти замороженные лапки».

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