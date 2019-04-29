«Самаратранснефть-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»

Компания «Самаратранснефть-терминал» заявила, что не имеет отношения к точке вброса «грязной» нефти в трубопровод «Дружба».

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Упомянутый в заявлении «Транснефти» терминал был продан компанией в 2017 году в адрес ООО «Нефтеперевалка». Указанный терминал находится вне территории завода. Какие-либо коммерческие отношения между «Нефтеперевалкой» и СТНТ в настоящий момент отсутствуют», — отмечается в заявлении.

Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак подписал приказ о создании межведомственной комиссии по проверке нарушения качества нефти.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Белоруссию.