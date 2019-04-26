Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

«MOL постоянно контролирует качество сырья, поступающего по трубопроводу «Дружба»... Мы решили временно приостановить приёмку сырой нефти», — сообщили в компании.

Там отметили, что до недавнего времени у компании не было претензий к качеству поступающего российского сырья.

Тем не менее в MOL подчеркнули, что не допустят, чтобы не соответствующая нормативам нефть поступила на перерабатывающий завод компании в Венгрии.

Ранее о приостановке поставок российской нефти объявила Словакия.

В «Транснефти» заявили об умышленном загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».

23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти.