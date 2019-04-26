Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»
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- РИА Новости
«MOL постоянно контролирует качество сырья, поступающего по трубопроводу «Дружба»... Мы решили временно приостановить приёмку сырой нефти», — сообщили в компании.
Там отметили, что до недавнего времени у компании не было претензий к качеству поступающего российского сырья.
Тем не менее в MOL подчеркнули, что не допустят, чтобы не соответствующая нормативам нефть поступила на перерабатывающий завод компании в Венгрии.
Ранее о приостановке поставок российской нефти объявила Словакия.
В «Транснефти» заявили об умышленном загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».
23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти.