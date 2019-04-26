Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»

Короткая ссылка
Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.
Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

«MOL постоянно контролирует качество сырья, поступающего по трубопроводу «Дружба»... Мы решили временно приостановить приёмку сырой нефти», — сообщили в компании.

Там отметили, что до недавнего времени у компании не было претензий к качеству поступающего российского сырья.

Тем не менее в MOL подчеркнули, что не допустят, чтобы не соответствующая нормативам нефть поступила на перерабатывающий завод компании в Венгрии.

Ранее о приостановке поставок российской нефти объявила Словакия.

В «Транснефти» заявили об умышленном загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».

23 апреля Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить