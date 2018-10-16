В США заявили о «значительном сокращении» нефтяного экспорта Ирана
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Она уточнила, что речь идёт о «значительном сокращении» с того момента, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и начали вновь вводить санкции.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.