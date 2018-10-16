В США заявили о «значительном сокращении» нефтяного экспорта Ирана

В США заявили, что нефтяной экспорт Ирана значительно сократился на фоне повторного введения американских санкций.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Она уточнила, что речь идёт о «значительном сокращении» с того момента, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и начали вновь вводить санкции.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.