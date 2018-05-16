Источник: ЕС намерен перейти с доллара США на евро при оплате поставок нефти из Ирана

Евросоюз намерен перейти при оплате поставок нефти из Ирана с доллара США на евро.

«Я располагаю информацией, что ЕС намерен при оплате иранской нефти перейти с доллара США на евро», — приводит РИА Новости слова дипломатического источника в Брюсселе.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение с Ираном по ядерной программе было неидеальным, однако со стороны США было неправильно из него выходить.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что цены на нефть могут подняться до $100 за баррель.