Эксперт прокомментировал возможность роста цен на нефть

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цены на нефть могут подняться до 100$ за баррель, передаёт НСН.

«Я думаю, что в принципе рост будет, но сложно сказать, насколько он произойдёт — сразу или же в долгосрочной перспективе», — сказал Юшков.

По его словам, если США вернут санкции против Ирана, росту цен на нефть будет способствовать психологический фактор.

«Все увидят этот трейдер, начнут сразу скупать фьючерсы, от этого цена и возрастёт. То есть моментальный эффект будет именно психологический. Но скорее всего, это будет на рубеже 80—85$ за баррель, а дальше все будут смотреть, что будет происходить с добычей», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что аналитики Bank of America ожидают, что в 2019 году стоимость барреля нефти может достичь $100.

Эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об одном из важных факторов повышения цен на нефть.