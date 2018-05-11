Эксперт прокомментировал возможность роста цен на нефть

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Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цены на нефть могут подняться до 100$ за баррель, передаёт НСН.

«Я думаю, что в принципе рост будет, но сложно сказать, насколько он произойдёт — сразу или же в долгосрочной перспективе», — сказал Юшков.

По его словам, если США вернут санкции против Ирана, росту цен на нефть будет способствовать психологический фактор.

«Все увидят этот трейдер, начнут сразу скупать фьючерсы, от этого цена и возрастёт. То есть моментальный эффект будет именно психологический. Но скорее всего, это будет на рубеже 80—85$ за баррель, а дальше все будут смотреть, что будет происходить с добычей», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что аналитики Bank of America ожидают, что в 2019 году стоимость барреля нефти может достичь $100.

Эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об одном из важных факторов повышения цен на нефть.

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