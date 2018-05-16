Меркель назвала неправильным выход США из ядерной сделки с Ираном

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Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что соглашение с Ираном по ядерной программе было неидеальным, однако со стороны США было неправильно из него выходить.
Меркель назвала неправильным выход США из ядерной сделки с Ираном
  • Reuters

«Это соглашение неидеально, но Иран, по данным МАГАТЭ, придерживается обязательств», — приводит ТАСС слова канцлера.

Как она отметила, Великобритания, Франция, Германия и в целом ЕС считают неправильным выход из соглашения в такой ситуации.

Ранее сообщалось, что представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контакты для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. 

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