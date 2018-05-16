Меркель назвала неправильным выход США из ядерной сделки с Ираном
- Reuters
«Это соглашение неидеально, но Иран, по данным МАГАТЭ, придерживается обязательств», — приводит ТАСС слова канцлера.
Как она отметила, Великобритания, Франция, Германия и в целом ЕС считают неправильным выход из соглашения в такой ситуации.
Ранее сообщалось, что представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контакты для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.