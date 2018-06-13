Fitch повысило прогноз по цене на нефть на 2018 год
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Как указывается на сайте агентства, ожидается, что цена на нефть в этом году будет в среднем на отметке в $70 за баррель.
Отмечается, что специалисты также пересмотрели свой прогноз на 2019 год. По мнению экспертов, в этот период цена на нефть будет составлять $65 за баррель вместо ранее прогнозируемого уровня в $57,5 за баррель.
По мнению агентства, в 2020 году спрос на нефть снизится и цена на неё достигнет показателя ниже $60 за баррель.
Уточняется, что коррекция прогноза связана с высокими годовыми ценами на нефть, падением производства в Венесуэле, нефтяными санкциями США против Ирана и общей геополитической напряжённостью.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал своё мнение по поводу уровня цен на нефть.
Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебания долларовых цен на нефть в последние годы.