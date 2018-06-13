Трамп прокомментировал нынешний уровень цен на нефть
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Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Цены на нефть слишком высокие, вновь с этим связана ОПЕК. Нехорошо!» — написал он.
Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о неофициальной просьбе США к Саудовской Аравии и ещё нескольким странам ОПЕК нарастить добычу нефти на один миллион баррелей в день.
14 мая ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 году.