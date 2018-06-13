Трамп прокомментировал нынешний уровень цен на нефть

Президент США Дональд Трамп высказал своё мнение по поводу уровня цен на нефть.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Цены на нефть слишком высокие, вновь с этим связана ОПЕК. Нехорошо!» — написал он.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о неофициальной просьбе США к Саудовской Аравии и ещё нескольким странам ОПЕК нарастить добычу нефти на один миллион баррелей в день.

14 мая ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 году.