Эксперт прокомментировал сообщения о просьбе США к некоторым странам ОПЕК

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о неофициальной просьбе США к Саудовской Аравии и ещё нескольким странам ОПЕК нарастить добычу нефти на один миллион баррелей в день.

По его мнению, логика Соединённых Штатов понятна, и сами они не могут регулировать свой рынок, поскольку у них либеральная модель, им нельзя указывать нефтяникам, что делать и какие цены устанавливать.

«Поэтому необходимо изменить ситуацию на внешних рынках, для того чтобы уже изменилась ситуация на внутреннем рынке», — добавил он.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $74 за баррель впервые с 8 мая.