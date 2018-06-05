Эксперт прокомментировал сообщения о просьбе США к некоторым странам ОПЕК

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о неофициальной просьбе США к Саудовской Аравии и ещё нескольким странам ОПЕК нарастить добычу нефти на один миллион баррелей в день.

По его мнению, логика Соединённых Штатов понятна, и сами они не могут регулировать свой рынок, поскольку у них либеральная модель, им нельзя указывать нефтяникам, что делать и какие цены устанавливать.

«Поэтому необходимо изменить ситуацию на внешних рынках, для того чтобы уже изменилась ситуация на внутреннем рынке», — добавил он.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $74 за баррель впервые с 8 мая.

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