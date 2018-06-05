Цена на нефть Brent опустилась ниже $74 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $74 за баррель впервые с 8 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:09 мск стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе снижалась на 1,83% — до $73,91 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,69% — до $64,30 за баррель.