Глава ВТБ объяснил понятие дедолларизации

Глава ВТБ Андрей Костин в эфире телепрограммы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале заявил, что дедолларизация не предполагает отказ от доллара.

«Хотел бы сказать, что, во-первых, никто об отказе от доллара не говорит. Более того, так называемая программа дедолларизации она не предусматривает никаких ограничительных, а тем более запретительных, мер в отношении доллара ни для граждан, ни для корпораций», — отметил он.

По его словам, всё остаётся, как есть.

«Дедолларизация — это комплекс мер государственной поддержки расчётов в российских рублях и развития российского финансового рынка для того, чтобы российская валюта более активно использовалась», — пояснил Костин.

Ранее сообщалось, что правительство России прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс дедолларизации российской экономики не может быть краткосрочным. Он также отметил, что всё больше стран ищут возможности минимизировать зависимость от доллара США.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил отказ Ирака от доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют.