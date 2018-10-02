В Кремле назвали дедолларизацию экономики длительным трудом

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Процесс дедолларизации российской экономики не может быть краткосрочным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле назвали дедолларизацию экономики длительным трудом
  • Reuters

«Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени. Это длительный и скрупулёзный труд», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин говорил о необходимости расширять практику использования национальной валюты в расчётах с внешними партнёрами и сокращения доли доллара в общем объёме международных расчётов.

Песков также обратил внимание на тенденцию к расширению объёмов расчётов в нацвалютах на самых разных направлениях.

Ранее в Минфине поддержали план главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики России.

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