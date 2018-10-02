В Кремле назвали дедолларизацию экономики длительным трудом
- Reuters
«Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени. Это длительный и скрупулёзный труд», — сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин говорил о необходимости расширять практику использования национальной валюты в расчётах с внешними партнёрами и сокращения доли доллара в общем объёме международных расчётов.
Песков также обратил внимание на тенденцию к расширению объёмов расчётов в нацвалютах на самых разных направлениях.
Ранее в Минфине поддержали план главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики России.