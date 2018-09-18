В Минфине поддержали план главы ВТБ по дедолларизации экономики

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Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал о поддержке ведомством плана главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации российской экономики.
В Минфине поддержали план главы ВТБ по дедолларизации экономики
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, поддерживаем», — сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом заместитель главы Министерства финансов пояснил, что в данном вопросе не подразумевается запрет на «хождение доллара».

«Речь идёт исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — указал он.

Моисеев также выразил мнение, что торговые расчёты между третьими странами должны вестись в национальной валюте, а товары, экспортируемые Россией, должны продаваться за рубли или за валюту, используемую в стране-покупателе.

Ранее Костин рассказал в беседе с изданием «Известия» о плане по отказу от американского доллара.

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