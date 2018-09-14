Глава ВТБ рассказал о плане по отказу от американского доллара

Короткая ссылка
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал в беседе с изданием «Известия» о плане по отказу от американского доллара.
Глава ВТБ рассказал о плане по отказу от американского доллара
  • Reuters
  • © Marcos Brindicci

По его словам, для выполнения данной цели необходим ускоренный переход в расчётах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

«Второе — перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в нашу юрисдикцию. По коллегам, которые попали в апрельские санкции — тому же «Русалу», — мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», — заявил Костин.

Также он предложил размещать еврооблигации на российской площадке и отказаться от первичного депозитария в виде Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр, который обслуживает внебиржевой международный фондовый рынок) и лицензировать всех участников фондового рынка так, чтобы работа велась по единым правилам.

Ранее Костин заявил, что Российский банковский сектор при поддержке Центрального банка сможет устоять перед возможными новыми санкциями Соединённых Штатов.

Председатель коллегии Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor рассказал о возможных последствиях американских санкций для России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить