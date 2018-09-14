Глава ВТБ рассказал о плане по отказу от американского доллара

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал в беседе с изданием «Известия» о плане по отказу от американского доллара.

По его словам, для выполнения данной цели необходим ускоренный переход в расчётах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

«Второе — перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в нашу юрисдикцию. По коллегам, которые попали в апрельские санкции — тому же «Русалу», — мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», — заявил Костин.

Также он предложил размещать еврооблигации на российской площадке и отказаться от первичного депозитария в виде Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр, который обслуживает внебиржевой международный фондовый рынок) и лицензировать всех участников фондового рынка так, чтобы работа велась по единым правилам.

Ранее Костин заявил, что Российский банковский сектор при поддержке Центрального банка сможет устоять перед возможными новыми санкциями Соединённых Штатов.

Председатель коллегии Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor рассказал о возможных последствиях американских санкций для России.