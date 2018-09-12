Глава ВТБ уверен в способности банков России выдержать возможные новые санкции США

Российский банковский сектор при поддержке Центрального банка сможет устоять перед возможными новыми санкциями Соединённых Штатов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе Восточного экономического форума.

«Мы определённо готовы к любому развитию событий, российская банковская система при поддержке Центробанка может выдержать дальнейшие санкции, хоть санкционный режим и не очень желателен. Это неверный подход, американские санкции станут лишь новым витком спирали в разногласиях между Россией и США», — рассказал Костин в интервью Bloomberg.

По его словам, у банковской системы есть набор мер для защиты своих клиентов и их депозитов.

«Основной подход заключается в том, что все клиенты банков получат свои средства назад, а в какой валюте — это уже другая история», — отметил глава ВТБ.

При этом Костин подчеркнул, что ВТБ не наблюдает оттока денежных средств клиентов в иностранной валюте.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае введения США новых санкций.

Председатель коллегии Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor рассказал о возможных последствиях американских санкций для России.