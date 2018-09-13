В Moody's оценили возможность утраты долларом мирового господства

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Аналитики Moody's Investors Service оценили возможность того, что некоторые валюты мира смогут лишить доллар мирового господства.
В Moody's оценили возможность утраты долларом мирового господства
  • Reuters

Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор аналитиков Джорджины Смартт и Колина Эллиса, который есть в распоряжении агентства.

В исследовании отмечается, что со временем необходимость использования американской валюты в глобальной торговле может снизиться, а её доля в резервах стран — сократиться. Но произойти это может лишь в том случае, если желающие сместить доллар валюты смогут повысить свою привлекательность.

В настоящий момент доллар удобен и имеет преимущества в международной торговле, а его доля в глобальных резервах остаётся недосягаемой для альтернативных валют. В связи с этим понадобятся десятилетия, прежде чем мировые Центробанки смогут изменить существующие пропорции.

В частности, аналитики указывают на данные Международного валютного фонда, согласно которым на доллар приходится 63% мировых валютных резервов, на евро — 20%, а доля ни одной из других валют-конкурентов не достигает и 5%.

Уточняется, что США как страна-эмитет резервной валюты обладает рядом преимуществ. В частности, её стабильность обеспечивает размер экономики, роль страны в мировой торговле, прозрачность финансового рынка, а также предсказуемость и надёжность монетарной политики государства. Кроме того, нынешняя структура экономики Соединённых Штатов обеспечивает её устойчивость к торговому дефициту, что является дополнительной поддержкой доллару.

Ранее гава ЦБ России Эльвира Набиуллина рассказала о сложности дедолларизации экономики России.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Набиуллиной о том, что проводить дедолларизацию экономики страны непросто.

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