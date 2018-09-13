В Moody's оценили возможность утраты долларом мирового господства

Аналитики Moody's Investors Service оценили возможность того, что некоторые валюты мира смогут лишить доллар мирового господства.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор аналитиков Джорджины Смартт и Колина Эллиса, который есть в распоряжении агентства.

В исследовании отмечается, что со временем необходимость использования американской валюты в глобальной торговле может снизиться, а её доля в резервах стран — сократиться. Но произойти это может лишь в том случае, если желающие сместить доллар валюты смогут повысить свою привлекательность.

В настоящий момент доллар удобен и имеет преимущества в международной торговле, а его доля в глобальных резервах остаётся недосягаемой для альтернативных валют. В связи с этим понадобятся десятилетия, прежде чем мировые Центробанки смогут изменить существующие пропорции.

В частности, аналитики указывают на данные Международного валютного фонда, согласно которым на доллар приходится 63% мировых валютных резервов, на евро — 20%, а доля ни одной из других валют-конкурентов не достигает и 5%.

Уточняется, что США как страна-эмитет резервной валюты обладает рядом преимуществ. В частности, её стабильность обеспечивает размер экономики, роль страны в мировой торговле, прозрачность финансового рынка, а также предсказуемость и надёжность монетарной политики государства. Кроме того, нынешняя структура экономики Соединённых Штатов обеспечивает её устойчивость к торговому дефициту, что является дополнительной поддержкой доллару.

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