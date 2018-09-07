Эксперт прокомментировал заявление Набиуллиной о дедолларизации экономики

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Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что проводить дедолларизацию экономики страны непросто.

По словам Шабанова, это действительно сложный процесс.

«Предположим, что Россия полностью отказывается от доллара и переходит на исключительно рублёвые расчёты. Продали мы, например, нефть или другой товар, нам заплатили рублями, и далее нам нужно на эти рубли купить за границей то, что нам нужно, то, что мы сами не производим», — сказал эксперт.

Он отметил, что за эту продукцию будут просить доллары.

Как полагает Шабанов, постепенный и частичный процесс перехода на рублёвые расчёты возможен в отношениях с рядом стран, но пока рано говорить о полной дедолларизации.

Ранее замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил отказ Ирака от доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют.

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