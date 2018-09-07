Эксперт прокомментировал заявление Набиуллиной о дедолларизации экономики
По словам Шабанова, это действительно сложный процесс.
«Предположим, что Россия полностью отказывается от доллара и переходит на исключительно рублёвые расчёты. Продали мы, например, нефть или другой товар, нам заплатили рублями, и далее нам нужно на эти рубли купить за границей то, что нам нужно, то, что мы сами не производим», — сказал эксперт.
Он отметил, что за эту продукцию будут просить доллары.
Как полагает Шабанов, постепенный и частичный процесс перехода на рублёвые расчёты возможен в отношениях с рядом стран, но пока рано говорить о полной дедолларизации.
Ранее замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил отказ Ирака от доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют.