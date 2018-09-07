Набиуллина рассказала о сложности дедолларизации экономики России

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что непросто проводить дедолларизацию экономики страны.

Как сообщает РИА новости, во время дискуссии в Международном валютном фонде с директором-распорядителем организации Кристин Лагард Набиуллина сказала, что для российской экономики традиционно характерна высокая насыщенность расчётов в долларах.

Глава ЦБ отметила, что в 1990-е годы уровень долларизации был около 70%.

«В 2000-х долларизация стала падать, но главной причиной этого была стабильная, даже растущая национальная валюта — рубль. Сейчас, с гибким валютным курсом, мы должны основывать процесс дедолларизации на низкой инфляции, а это непросто», — заявила Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ России проводит дополнительные меры для стимуляции банков к дедолларизации.

Ранее Лагард отметила положительную роль Набиуллиной в укреплении финансовой системы страны.