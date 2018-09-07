Набиуллина рассказала о сложности дедолларизации экономики России
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- РИА Новости
Как сообщает РИА новости, во время дискуссии в Международном валютном фонде с директором-распорядителем организации Кристин Лагард Набиуллина сказала, что для российской экономики традиционно характерна высокая насыщенность расчётов в долларах.
Глава ЦБ отметила, что в 1990-е годы уровень долларизации был около 70%.
«В 2000-х долларизация стала падать, но главной причиной этого была стабильная, даже растущая национальная валюта — рубль. Сейчас, с гибким валютным курсом, мы должны основывать процесс дедолларизации на низкой инфляции, а это непросто», — заявила Набиуллина.
Она добавила, что ЦБ России проводит дополнительные меры для стимуляции банков к дедолларизации.
Ранее Лагард отметила положительную роль Набиуллиной в укреплении финансовой системы страны.