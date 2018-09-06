Лагард отметила роль Набиуллиной в укреплении финансовой системы России

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Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард отметила положительную роль главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в укреплении финансовой системы страны.
Лагард отметила роль Набиуллиной в укреплении финансовой системы России
  • РИА Новости

Об этом Лагард заявила, выступая в штаб-квартире фонда в Вашингтоне.

«Под её (Набиуллиной) руководством Центральный банк помог смягчить внешние потрясения, перейдя к полностью гибкому обменному курсу и к режиму инфляционного таргетирования. Она также значительно укрепила связи банка с общественностью. В результате ожидания инфляции в России сейчас более надёжны и находятся на более низком уровне, чем всего лишь несколько лет назад», — цитирует директора РИА Новости.

По её словам, Набиуллина также «повысила уровень регулирования и надзора в финансовом секторе».

«Так что неудивительно, что её назвали лучшим главой ЦБ за год журналы Euromoney (2015) и Banker (2017)», — добавила Лагард.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что подавляющее большинство недобросовестных и слабых кредитных организаций выведено с российского рынка.

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