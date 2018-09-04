Набиуллина: Ассоциация по развитию финансовой грамотности может быть создана в России до конца года

В России до конца 2018 года может быть создана Ассоциация по развитию финансовой грамотности. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой Альянса за финансовую доступность Альфредом Ханнигом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента RT.

«Сейчас идут достаточно активные консультации по поводу того, как, на каких принципах и в какой форме может быть создана эта ассоциация. Консультации пока не завершены, но наш прогноз: ассоциация может появиться в конце этого — начале следующего года. Идея жива, она разрабатывается. Мы видим большой интерес участников рынка к развитию этого проекта», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что основная идея ассоциации заключается в создании инструментов для отбора частных и общественных инициатив, эффективных с точки зрения финансовой грамотности, которые могли бы быть поддержаны и расширены в дальнейшем. По словам Набиуллиной, основная цель проекта заключается в популяризации финансовой грамотности путём проработки её стандартов, поддержки тематических олимпиад, форумов, конференций и иных мероприятий.

Кроме того, ассоциация должна стать координатором активно развивающегося волонтёрского движения по финансовой грамотности. Ожидается, что потенциальными участниками проекта станут непосредственно сами игроки финансового рынка, «имеющие безупречную деловую репутацию, которые заинтересованы в системном развитии рынка», отметила Набиуллина.

5—7 сентября 2018 года в Главном медиацентре Сочи Центральный банк России принимает юбилейный X Глобальный форум Альянса за финансовую доступность.

Основная тема мероприятия в этом году заявлена как «Инновации. Доступность. Реальные результаты».

Ранее «Утро.ру» передавало, что самым высоким уровнем финансовой грамотности обладают жители Ярославской области (25%).