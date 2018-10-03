Кабмин прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара

Правительство России прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

При этом отмечается, что у правительства нет планов по отказу от долларовых расчётов и запрета на хождение доллара.

«Вместе с тем правительство, его финансово-экономический блок прорабатывают вопрос снижения зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счёт создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчётов на национальные валюты», — заявили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс дедолларизации российской экономики не может быть краткосрочным. Он также отметил, что всё больше стран ищут возможности минимизировать зависимость от доллара США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о дискредитации долларовой системы после того, как США ввели новые санкции. По его словам, Вашингтон «манипулирует долларом как хочет».