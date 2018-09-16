Песков: всё больше стран ищут возможности минимизировать зависимость от доллара США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что всё больше стран ищут возможности минимизировать зависимость от доллара США.

«Основная резервная мировая валюта — доллар США много десятилетий, все системы зиждутся на этом. И вдруг страна, которая является эмитентом доллара США, начинает допускать шаги, которые начинают расшатывать доверие по отношению к этой резервной валюте. И всё больше и больше стран, причём не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров заявил, что Москва и Пекин выступают за использование нацвалют в расчётах в условиях сохраняющихся рисков в мировой экономике.