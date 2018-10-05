Российский топливный союз просит отменить заморозку цен на АЗС

Российский топливный союз в письме, адресованном вице-премьеру Дмитрию Козаку, попросил отменить заморозку цен на АЗС. Об этом РИА Новости рассказал президент союза Евгений Аркуша.

По его словам, у независимых АЗС нет возможности сдерживать цены.

«Клиенты уже уходят от них на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены», — отметил он.

Аркуша рассказал, что биржевые цены на нефтепродукты вновь растут, а крупные нефтяные компании начиная с июля не выполняют поручение об увеличении продаж на внутреннем рынке.

Он подчеркнул, что, по его мнению, наибольший дисбаланс может сложиться между оптовыми и розничными ценами на зимнее дизельное топливо.

В случае роста оптовых цен независимые АЗС окажутся в сложной ситуации и фактически будут вынуждены торговать в убыток либо прекращать продажи.

В начале июня вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо в России будут зафиксированы на уровне конца мая. Об этом правительство России договорилось с нефтяными компаниями. Данное решение было принято после того, как в мае цены на бензин в России выросли на 5,6% по сравнению с апрелем.

В сентябре в Росстате сообщили о незначительном росте средних розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Также эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Центробанка, согласно которому цены на бензин и дизельное топливо не изменятся до конца года.