Росстат: цены на бензин в России в мае выросли на 5,6%

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Розничные цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Росстат: цены на бензин в России в мае выросли на 5,6%
  • © Allexander Makarov
  • globallookpress.com

В ведомстве отметили, что в прошлом месяце среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на топливо.

«Так, газовое моторное топливо стало дороже на 7,7%, бензин автомобильный различных марок — на 4—6%, дизельное топливо — на 5,2%», — заявили в Росстате.

При этом по сравнению с маем 2017 года розничные цены на бензин в прошлом месяце выросли на 11,3%.

Ранее сообщалось, что бензин в России подорожал на 80 копеек за период с 21 по 27 мая.

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