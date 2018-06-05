Росстат: цены на бензин в России в мае выросли на 5,6%
- © Allexander Makarov
- globallookpress.com
В ведомстве отметили, что в прошлом месяце среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на топливо.
«Так, газовое моторное топливо стало дороже на 7,7%, бензин автомобильный различных марок — на 4—6%, дизельное топливо — на 5,2%», — заявили в Росстате.
При этом по сравнению с маем 2017 года розничные цены на бензин в прошлом месяце выросли на 11,3%.
Ранее сообщалось, что бензин в России подорожал на 80 копеек за период с 21 по 27 мая.