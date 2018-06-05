Росстат: цены на бензин в России в мае выросли на 5,6%

Розничные цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве отметили, что в прошлом месяце среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на топливо.

«Так, газовое моторное топливо стало дороже на 7,7%, бензин автомобильный различных марок — на 4—6%, дизельное топливо — на 5,2%», — заявили в Росстате.

При этом по сравнению с маем 2017 года розничные цены на бензин в прошлом месяце выросли на 11,3%.

Ранее сообщалось, что бензин в России подорожал на 80 копеек за период с 21 по 27 мая.