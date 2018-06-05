Новак заявил о восстановлении баланса цен на российском рынке топлива

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что баланс цен на рынке топлива в стране восстановлен. Об этом сообщает РИА Новости.
Новак заявил о восстановлении баланса цен на российском рынке топлива
  • globallookpress.com
  • © Wiktor Dabkowski

«Вы знаете, что правительством принято решение о снижении акциза на бензин и дизельное топливо, с 1 июня уже это снижение действует, и уже на рынке, по сути, восстановлена ситуация и баланс по ценам на оптовом рынке и на розничном», — отметил министр. 

Ранее в Росстате сообщили, что цены на бензин в России в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. 

Вице-премьер России Дмитрий Козак отмечал, что в стране цены на бензин выросли из-за более высоких мировых цен на нефть на внешних рынках.

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